Пять игроков «Ливерпуля» забили 10+ голов в текущем сезоне – рекорд топ-5 лиг

Луис Диас стал пятым игроком «Ливерпуля», достигшим отметки в десять забитых мячей в текущем сезоне.

Колумбиец поразил ворота «Лутона» на 71-й минуте сегодняшнего матча Премьер-лиги, установив на табло счёт 3:1. По данным Opta, «Ливерпуль» – первая команда пяти ведущих европейских лиг в текущем сезоне, в составе которой сразу пяти футболистам отметиться десятью или более голами во всех турнирах. До Луиса Диаса это сделали Мохамед Салах (19 голов), Диогу Жота (14), Дарвин Нуньес (13) и Коди Гакпо (11).

В случае победы в сегодняшнем матче «Ливерпуль», лидирующий в турнирной таблице АПЛ, увеличит отрыв от «Манчестер Сити» до четырёх очков. У «горожан» при этом останется одна игра в запасе.