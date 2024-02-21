Гвардиола: «Арсенал» и «Ливерпуль» будут бороться за титул до конца, я почти уверен»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о чемпионской гонке в Английской премьер-лиге.

После победы над «Брентфордом» (1:0) «горожане» опередили «Арсенал» и вплотную приблизились к «Ливерпулю» в турнирной таблице. После 25 туров на счету «Манчестер Сити» 56 очков, в то время как «канониры» набрали 55 баллов, а мерсисайдцы – 57.

«Это долгий путь, впереди много игр. Мы стали ближе [к первому месту], но сезон в самом разгаре. Скоро нам предстоит провести очень трудные матчи.

Думаю, за титул борются три команды, и в ближайшие недели, возможно, добавится кто-то ещё. Я почти уверен, что «Арсенал» и «Ливерпуль» будут биться до самого конца», – приводит BBC слова Гвардиолы.