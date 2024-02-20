​Клопп высказался о позиции Гакпо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о Коди Гакпо, который в последнем матче против «Брентфорда» записал на свой счёт гол и голевой пас.

«Показатели Гакпо на 100% в порядке или даже лучше. У него были некоторые проблемы по ходу сезона, в чём была моя вина. Коди способен играть в полузащите, но я бы сказал, что это не его позиция. Он больше привык к атакующей роли, а не к оборонительным моментам. И это стоило ему уверенности.

Вы видели, как он летал с первого дня здесь. Но всё пошло немного не так, хотя это [игра в полузащите] поможет ему в долгосрочной перспективе. Если не будет необходимости, мы не будет использовать его в полузащите», - сказал Клопп на пресс-конференции.