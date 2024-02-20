​Клопп похвалил «Лутон Таун» и выделил Баркли

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча против «Лутон Таун» высказался на тему стандартных положений.

«Стандарты? В АПЛ всегда нужно сосредотачиваться на этом. Я здесь достаточно давно, чтобы знать это. В Англии всё иначе по сравнению с другими странами – во вратарской здесь действуют активно вокруг вратаря, я бы сказал так.

Стандарты – одна из сильных сторон «Лутон Таун». Они играют по своей системе и действуют уверенно. «Лутон» играет хорошо, даже в проигранных матчах они оставались в игре. На выезде против них было тяжело, а сейчас они стали играть лучше. Они стали больше владеть мячом и нашли структуру, при которой им комфортно. К тому же Росс Баркли вернулся к своей лучшей форме или даже стал ещё сильнее», - сказал Клопп на пресс-конференции.