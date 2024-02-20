Клопп: «Есть 5000 способов выиграть матч»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий перед домашним матчем против «Лутон Таун» в Премьер-лиге.

«Есть 5000 способов выиграть матч. Нам нужно просто найти один из них. Это всегда возможно, особенно дома, где мы создаём динамику, при которой некоторые люди способны играть выше своих возможностей.

Всегда можно стать лучшей версией себя. Кого волнует твоя позиция и номер на футболке? Главное, что ты приносишь и можешь принести команде. Ребятам нравится использовать разные подходы к игре», - сказал Клопп на пресс-конференции.

Матч «Ливерпуль» - «Лутон Таун» пройдёт в среду, 21 февраля.