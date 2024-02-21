Агент Клоппа положил конец всем слухам о будущем тренера

Марк Косике, агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

Напомним, ранее Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» в конце текущего сезона.

— Юрген Клопп не будет тренировать ни один клуб или национальную команду в течение года после окончания текущего сезона. Его решение остается неизменным, — заявил агент в эфире Sky Sport DE.

Ранее сообщалось, что в услугах Клоппа заинтересованы «Бавария» и «Барселона».

После 25 туров «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 57 очков.

21 февраля мерсисайдцы примут у себя дома «Лутон Таун». Начало матча запланировано на 22:30 по мск.