​Клопп рассказал о кадровых проблемах в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о кадровой ситуации в команде.

«Я бы хотел сказать, что у нас нет проблем, но это не так – проблемы есть. У Алиссона мышечная травма, мы не знаем, сколько времени ему нужно, но в ближайшее время он не сыграет. У Жоты проблема с коленом, он не сыграет. У Джонса проблема с костными связками, он не сыграет.

Посмотрим, кто сможет сыграть завтра, а кто нет. Трент и Собослаи скоро вернутся, но сейчас они не тренируются. Пока они тоже недоступны», - сказал Клопп журналистам на пресс-конференции.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт в среду, 21 февраля, - против «Лутон Таун» в Премьер-лиге.