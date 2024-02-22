«Ливерпуль» повторил личный рекорд в АПЛ

«Ливерпуль» в очередной раз добился победы, уступая в счёте по ходу матча (4:1).

Коллектив Юргена Клоппа, принимавший на своём поле «Лутон Таун», пропустил уже на 12-й минуте. Гости сохранили преимущество до конца первого тайма, но не справились после перерыва, пропустив четырежды. По информации Opta, в текущем розыгрыше Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 22 очка в матчах, по ходу которых уступал в счёте. Это лучший показатель в чемпионате и повторение личного рекорда мерсисайдцев, установленного в сезоне-2008/09.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 60 набранными очками после 26 матчей. «Красные» опережают «Манчестер Сити» (56) и «Арсенал» (55), которые провели по 25 игр.