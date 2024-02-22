Ван Дейк — о голе «Лутону»: «Я стараюсь быть полезным для команды не только в обороне»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал свой гол в матче с «Лутон Таун».

Напомним, 21 февраля «Ливерпуль» разгромил «Лутон Таун» в рамках 26-го тура чемпионата Англии со счетом 4:1. Ван Дейк провел на поле все 90 минут и отметился забитым мячом.

— Я стараюсь быть полезным для команды не только в обороне, но и в нападении. Была пара моментов, когда я был свободен, а мяч не прилетал, но это была отличная подача, и я смог сравнять счет, — приводит слова ван Дейка Liverpool Echo.

Защитник отметил, что всегда важно побеждать, ведь у «Ливерпуля» не очень большой отрыв от соперников в таблице.

В текущем сезоне 32-летний ван Дейк принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и стал автором двух ассистов.