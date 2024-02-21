Алиссон не сыграет в мартовских матчах сборной Бразилии из-за травмы

Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Бекер не поможет своим командам в ближайшее время.

Звёздный вратарь пропустил два последних матча «красных» из-за травмы подколенного сухожилия. По словам главного тренера сборной Бразилии Дориваля Жуниора, повреждение Алиссона достаточно серьёзно. Рулевой «пентакампеонов» подтвердил, что 31-летний игрок не примет участия в товарищеских матчах национальной команды, которые пройдут в конце марта.

Таким образом, судя по всему, «Ливерпулю» придётся обходиться без своего лидера в важнейшем матче против «Манчестер Сити» (10 марта).

Алиссон пропустил 21 гол, проведя 24 матча в текущем сезона.