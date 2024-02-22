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«Ливерпуль» проиграл первый тайм «Лутон Таун», но в итоге разгромил соперника

22 Февраля 2024 • 00:26 Комментировать
Ливерпуль
4:1
Лутон Таун
окончен

«Ливерпуль» с «Лутон Таун» провели вынесенный на среду матч 26-го тура Премьер-лиги. В дебюте соперники обменялись моментами. Луис Диас прошел защитника и с 15 метров не попал в дальний угол. А вот Чидози Огбене головой переправил мяч в сетку после попытки вратаря «красных» перехватить прострел. Ватару Эндо отлично доставил мяч к левой штанге, а Диас в падении снова промахнулся.

«Ливерпуль» превратил свой перевес в голы только в начале второго тайма, после навеса с корнера без шансов для голкипера головой пробил Виргил ван Дейк. Вскоре прострел Алексиса Макаллистера справа замкнул Коди Гакпо ударом под планку. Еще момент у Гакпо, но его удар вратарь парировал ногами. Диас снял все вопросы своим рейдом, слева ворвался в штрафную и вколотил мяч в сетку - 3:1.  Защитник гостей выбил мяч у Гакпо, и Харви Эллиотт с подбора метров с 15 поразил левый верхний угол.

4:1, «Ливерпуль», проведя на матч больше, оторвался на четыре очка от ближайшего конкурента, «Манчестер Сити». Соперник - в зоне вылета.

Протокол игры  
Ливерпуль4:1Лутон Таун
  12'Огбене Чидози (0:1)
(1:1) Ван Дейк Виргил56'  
(2:1) Гакпо Коди58'  
(3:1) Диас Луис71'  
(4:1) Эллиотт Харви90'  
Келлехер КаомхинБрэдли Конор 68' (Робертсон Эндрю ( 68') Куанса ДжареллВан Дейк ВиргилГомес Джо  82'Макаллистер Алексис 89' (Макконнелл Джеймс ( 89') Эндо ВатаруГравенберх Райан 78' (Кларк Бобби ( 78') Эллиотт ХарвиГакпо КодиДиас Луис 89' (Даннс Джейден ( 89')
Запасные: Ниони ТрейГордон КайдЦимикас КостасАдриан Сан-МигельКонате Ибраима
Камински ТомасМенги ТеденОшо ГэбриэлБэлл АмариОгбене ЧидозиДоти Алфи  18' 74' (Каборе Исса ( 74'  89') Самби Локонга Альберт-Мбойо 46' (Раддок Пелли ( 46') Баркли Росс  77'Моррис КарлтонЧон Тахит 63' (Кларк Джордан ( 63') Вудроу Коули  42' 58' (Таунсенд Андрос ( 58')
Запасные: Крул ТимПоттс ДаниэльБерри ЛюкНельсон ЗакБурк Рис
21 февраля. Стадион "Энфилд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лутон Таун

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