«Ливерпуль» проиграл первый тайм «Лутон Таун», но в итоге разгромил соперника

«Ливерпуль» с «Лутон Таун» провели вынесенный на среду матч 26-го тура Премьер-лиги. В дебюте соперники обменялись моментами. Луис Диас прошел защитника и с 15 метров не попал в дальний угол. А вот Чидози Огбене головой переправил мяч в сетку после попытки вратаря «красных» перехватить прострел. Ватару Эндо отлично доставил мяч к левой штанге, а Диас в падении снова промахнулся.

«Ливерпуль» превратил свой перевес в голы только в начале второго тайма, после навеса с корнера без шансов для голкипера головой пробил Виргил ван Дейк. Вскоре прострел Алексиса Макаллистера справа замкнул Коди Гакпо ударом под планку. Еще момент у Гакпо, но его удар вратарь парировал ногами. Диас снял все вопросы своим рейдом, слева ворвался в штрафную и вколотил мяч в сетку - 3:1. Защитник гостей выбил мяч у Гакпо, и Харви Эллиотт с подбора метров с 15 поразил левый верхний угол.

4:1, «Ливерпуль», проведя на матч больше, оторвался на четыре очка от ближайшего конкурента, «Манчестер Сити». Соперник - в зоне вылета.