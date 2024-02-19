«Ливерпуль» надолго остался без Жоты

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота не сможет сыграть в ближайшие месяцы.

Португалец был заменён на 44-й минуте субботнего матча Премьер-лиги против «Брентфорда» (4:3) из-за травмы. Согласно сведениям Record, худшие опасения не подтвердились – 27-летний игрок избежал серьёзного повреждения колена. Тем не менее, по данным источника, форварду всё же придётся пропустить порядка двух месяцев.

В активе Диогу Жоты 14 забитых мячей и четыре результативных паса в 28 поединках нынешнего сезона во всех турнирах.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 57 набранными очками после 25 туров. 21 февраля команда Юргена Клоппа примет в родных стенах «Лутон Таун».