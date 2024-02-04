​Тен Хаг объяснил, почему Варан остался в запасе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий перед игрой Премьер-лиги против «Вест Хэма».

«Победа, добытая над «Вулверхэмптоном» в четверг, будет ничего не стоить, если мы не выиграем сегодня.

Магуайр? Он прекрасно играл в октябре, ноябре и декабре, но затем получил небольшую травму. Теперь мы решили дать Варану отдохнуть. Варан играл хорошо, но это третья игра за семь дней, поэтому мы внесли коррективы.

Майну? Можно сказать, что я этого ожидал, но он действительно впечатляет. Он справляется невероятно хорошо и может продолжить прогресс.

Рэшфорд? Думаю, в четверг он внёс очень большой вклад. Когда мы обслуживаем наших форвардов, у нас есть возможность забивать голы», - сказал тен Хаг в эфире Sky Sports.