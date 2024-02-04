Два клуба АПЛ поспорят за Гирасси летом

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси по-прежнему интересен представителям Английской премьер-лиги.

27-летний игрок, показавший невероятную результативность в первой половине нынешнего розыгрыша Бундеслиги, остался в «Штутгарте» в январе, несмотря на интерес грандов ведущих европейских лиг. Переход форварда вполне может состояться предстоящим летом: по данным Bild, интерес к гвинейцу сохраняют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Именно между «красными дьяволами» и «сороками», как ожидается, развернётся борьба за футболиста, когда откроется следующее трансферное окно.

Серу Гирасси записал на свой счёт 19 забитых мячей в 16 поединках текущей кампании. Стоимость его потенциального перехода оценивается в 20 млн евро.