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​Тен Хаг вспомнил о Мюнхенской трагедии

04 Февраля 2024 • 16:56 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Вест Хэм
1 1.65 X 4.30 2 5.10
1-й тайм

6 февраля 1958 года самолёт с командой «Манчестер Юнайтед» потерпел крушение при попытке взлёта в Мюнхене. Погибли 23 человека, в том числе восемь футболистов. Перед воскресной игрой против «Вест Хэма» рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг вспомнил о Мюнхенской трагедии.

«Многое говорит о наследии этого клуба, о его ДНК. Были большие неудачи и трагедии. Но клуб боролся и боролся с молодыми игроками, демонстрируя стойкость.

Мюнхен стал катастрофой для клуба. Но то, как клуб восстановился и через несколько лет выиграл главный трофей европейского футбола, просто невероятно. Мы всегда должны помнить об этом. Это наследие, ради которого существует «Манчестер Юнайтед», - цитирует тен Хага BBC.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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