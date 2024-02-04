6 февраля 1958 года самолёт с командой «Манчестер Юнайтед» потерпел крушение при попытке взлёта в Мюнхене. Погибли 23 человека, в том числе восемь футболистов. Перед воскресной игрой против «Вест Хэма» рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг вспомнил о Мюнхенской трагедии.

«Многое говорит о наследии этого клуба, о его ДНК. Были большие неудачи и трагедии. Но клуб боролся и боролся с молодыми игроками, демонстрируя стойкость.

Мюнхен стал катастрофой для клуба. Но то, как клуб восстановился и через несколько лет выиграл главный трофей европейского футбола, просто невероятно. Мы всегда должны помнить об этом. Это наследие, ради которого существует «Манчестер Юнайтед», - цитирует тен Хага BBC.