Хёйлунн: «Сыграть в свой день рождения – это всегда особенное чувство»

«Манчестер Юнайтед» в воскресенье разгромил «Вест Хэм» со счётом 3:0. Расмус Хёйлунн забил один из голов в свой 21-й день рождения. После игры датчанин дал комментарий.

«Это было здорово. Сыграть в свой день рождения – это всегда особенное чувство, особенно если ты побеждаешь. Я обсуждал празднование с моими друзьями, и они сказали об игре на гитаре.

Месяц назад было много разговоров о том, что мы с Гарначо не забиваем достаточно. Но мы оба молоды и растём с каждым днём. Вы можете видеть связь между нами на поле», - сказал Хёйлунн в интервью для Sky Sports.

​Хёйлунн раззабивался и установил рекорд в «Манчестер Юнайтед»