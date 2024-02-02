​Хёйлунн: «Майну – талант поколения»

В четверг «Манчестер Юнайтед» был близок к тому, чтобы потерять очки в гостях у «Вулверхэмптона», дважды ведя по ходу игры с разницей в два гола. Впрочем, в добавленное ко второму тайму время Кобби Майну принёс «красным дьяволам» победу со счётом 4:3.

После финального свистка нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн высоко оценил Майну.

«Я немного раздражён, потому что в какой-то момент мы выключились, но в итоге я рад. Кобби Майну – талант поколения, он хорошо справился», - слова Хёйлунна приводит портал Goal.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 4 февраля – против «Вест Хэма».