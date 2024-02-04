Тен Хаг: «Вы можете видеть, что Хёйлунн прогрессирует, мы доверяем ему»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отметил прогресс нападающего Расмуса Хёйлунна, который улучшил свою результативность в последних матчах. В своих последних трёх играх в АПЛ 21-летний датчанин отметился тремя голами и двумя ассистами. Это при том, что до этого Хёйлунн не имел на счету ни одного результативного действия в чемпионате.

«Вы можете видеть, что Хёйлунн прогрессирует. Мы доверяем ему. Когда Расмус не забивает, он становится злым и безумным. Именно поэтому мы ставим его в стартовый состав. У него есть стойкость и спокойствие, поэтому он может выступать при стрессе. У Расмуса ещё не было момента, когда он хотел сдаться и опустить руки», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.