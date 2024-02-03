«Манчестер Юнайтед» готовит для Майну новый контракт

«Манчестер Юнайтед» готовит для своего полузащитника Кобби Майну новый контракт. Как сообщает журналист Крис Уиллер, руководство манкунианцев предложит англичанину улучшенное соглашение ближайшим летом.

Источник отмечает, что руководство осталось под большим впечатлением от выступлений Майну в нынешнем сезоне. В клубе считают, что полузащитник совершил настоящий прорыв.

Напомним, в последнем туре Английской премьер-лиги Майну забил победный гол в ворота «Вулверхэмптона». Это единственный мяч, который 18-летний полузащитник забил в нынешнем розыгрыше чемпионата в 8 матчах.