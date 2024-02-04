​Тен Хаг высказался о травме защитника «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о травме защитника Лисандро Мартинеса. Футболисту понадобилась замена по ходу второго тайма матча против «Вест Хэма».

«Кажется, всё плохо. Нам нужно подождать и поставить правильный диагноз в ближайшие дни. А потом посмотрим. Надеюсь, всё не слишком печально, будем молиться.

Он усердно работал, чтобы вернуться, а теперь, после двух игр, похоже, ему придётся снова пропустить какое-то количество матчей», - сказал тен Хаг в интервью BBC.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» разгромил «Вест Хэм» на своём поле со счётом 3:0.