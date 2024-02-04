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​«Манчестер Юнайтед» озвучил состав на игру с «Вест Хэмом»

04 Февраля 2024 • 16:01 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вест Хэм
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Через 0 ч. 41 мин.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч чемпионата Англии против «Вест Хэма». Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Онана, Далот, Магуайр, Мартинес, Шоу, Майну, Каземиро, Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд, Хёйлунн.

Матч Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
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