​«Манчестер Юнайтед» озвучил состав на игру с «Вест Хэмом»

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч чемпионата Англии против «Вест Хэма». Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Онана, Далот, Магуайр, Мартинес, Шоу, Майну, Каземиро, Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд, Хёйлунн.

Матч Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.