Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «Теперь у Хёйлунна будет больше возможностей забивать»

04 Февраля 2024 • 02:03 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вест Хэм
1 1.65 X 4.30 2 5.10
Через 14 ч. 26 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что результативность нападающего Расмуса Хёйлунна может значительно улучшиться.

20-летний игрок забил в трёх поединках Премьер-лиги кряду, добавив к этому две результативные передачи. Напомним, что датчанину потребовалось провести 15 матчей в чемпионате Англии, чтобы забить свой первый гол.

«У Хёйлунна очень сильный характер – он всегда идёт вперёд и хочет совершенствоваться. Теперь вы видите, насколько команда лучше и стабильнее. Теперь наша атака обслуживается лучше, и Расмус начнёт забивать больше голов.

Хёйлунн устанавливает всё более тесную связь с Рэшфордом, Гарначо, Бруну и другими игроками атаки и полузащиты. Теперь у него будет больше возможностей забивать», – приводит United Zone слова тен Хага.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Расмус Хёйлунн ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Февраля
02:09
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн
03 Февраля
17:53
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Юнайтед — Вест Хэм АПЛ — 4 февраля 2024
15:19
Ставка и прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм АПЛ — 4 февраля 2024
14:05
Мойес: «Тен Хаг пытается навязать «Манчестер Юнайтед» свой стиль, я могу лишь отдать ему должное»
11:42
«Манчестер Юнайтед» готовит для Майну новый контракт
02 Февраля
21:39
​Хёйлунн: «Майну – талант поколения»
21:27
​Тен Хаг раскритиковал финансовые правила, не сумев подписать нападающего
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВЕСТ ХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» анонсировал трансфер Мбаппе «Реал» решил судьбу Беллингема и Винисиуса, если подпишет Мбаппе ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Из «Ливерпуля» ушёл футболист - известно имя Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом ​«Реал Сосьедад» обратился к Карпину «Барселона» подпишет звёздного полузащитника в летнее окно ​Салах обнадёжил фанатов «Ливерпуля» Стало известно, что не устраивает «Реал» в игре Гюлера Хави: «Это настоящее преступление против «Барселоны»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» ​Моуринью может возглавить «Барселону» Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ
Спортивные новости
Бой между Усиком и Фьюри перенесён на 18 мая Большунов победил в спринте на этапе Кубка России и выиграл 16-ю гонку подряд СКА в шестой раз в сезоне одержал победу над ЦСКА Фьюри получил травму, бой с Усиком может сорваться «Металлург» с трудом обыграл «Авангард» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла Астон Вилла
0
5
5.10 4.30 1.65
Видео
04.02.24 в 17:00
Борнмут Борнмут
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.69 4.00 4.80
Видео
04.02.24 в 17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Вест Хэм
1.84 3.90 4.00
Видео
04.02.24 в 17:00
Челси Челси
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.59 4.20 5.40
Видео
04.02.24 в 19:30
Арсенал Арсенал
Ливерпуль Ливерпуль
1.96 3.85 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Февраля
02:11 · Англия. Премьер-лига
Дайер сравнил атмосферу в матчах АПЛ и Бундеслиги
02:03 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Теперь у Хёйлунна будет больше возможностей забивать»
01:35 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Челси»: «Де Дзерби больше подходит «Манчестер Сити», чем «Ливерпулю»
03 Февраля
23:32 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» одержала свою самую крупную выездную победу в АПЛ за 16 лет
23:18 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Юнайтед» установил антирекорд АПЛ последних 58 лет по пропущенным голам 1
22:59 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Странный матч»
22:33 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на полузащитника, оценённого более чем в 70 млн евро
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» забила 5 голов в гостях у «Шеффилд Юнайтед»
22:29 · Англия. Премьер-лига
​В АПЛ установили рекорд результативности
22:19 · Англия. Премьер-лига
Баркли: «Понимали, что нас ждёт»
22:01 · Англия. Премьер-лига
Уоткинс – первый игрок с 10+ голами и 10+ ассистами в топ-5 лигах в текущем сезоне
21:57 · Англия. Премьер-лига
​Ходжсон: «В первом тайме нас полностью переиграли»
21:52 · Англия. Премьер-лига
Деку прокомментировал решение Бергвалла перейти в «Тоттенхэм» вместо «Барселоны»
21:39 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» - первая команда с 2011 года, забившая 4 мяча в первые полчаса гостевой игры АПЛ
21:34 · Англия. Премьер-лига
​Де Дзерби: «Сыграли с достоинством»
Все новости
Рекомендуем