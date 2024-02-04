Тен Хаг: «Теперь у Хёйлунна будет больше возможностей забивать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что результативность нападающего Расмуса Хёйлунна может значительно улучшиться.

20-летний игрок забил в трёх поединках Премьер-лиги кряду, добавив к этому две результативные передачи. Напомним, что датчанину потребовалось провести 15 матчей в чемпионате Англии, чтобы забить свой первый гол.

«У Хёйлунна очень сильный характер – он всегда идёт вперёд и хочет совершенствоваться. Теперь вы видите, насколько команда лучше и стабильнее. Теперь наша атака обслуживается лучше, и Расмус начнёт забивать больше голов.

Хёйлунн устанавливает всё более тесную связь с Рэшфордом, Гарначо, Бруну и другими игроками атаки и полузащиты. Теперь у него будет больше возможностей забивать», – приводит United Zone слова тен Хага.