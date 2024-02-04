​Хёйлунн раззабивался и установил рекорд в «Манчестер Юнайтед»

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проводит домашний матч Премьер-лиги против «Вест Хэма». По ходу первого тайма счёт в этой игре открыл нападающий Расмус Хёйлунн. Датчанин наконец раззабивался – он отмечался голами в каждом из четырёх последних матчей чемпионата Англии, в которых появлялся на поле.

Как сообщает Squawka, Хёйлунн стал самым молодым игроком «Манчестер Юнайтед», забившим в четырёх подряд матчах АПЛ за клуб. 4 февраля, в день игры с «Вест Хэмом», датчанину исполнился 21 год.

Следить за матчем «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.