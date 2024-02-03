Мойес: «Тен Хаг пытается навязать «Манчестер Юнайтед» свой стиль, я могу лишь отдать ему должное»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес оценил работу Эрика тен Хага во главе «Манчестер Юнайтед». Завтра «молотобойцы» отправятся на «Олд Траффорд» в рамках очередного тура Английской премьер-лиги.

«Эрик находится в очень привилегированном положении, ведь занимает пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Думаю, он это понимает. Тен Хаг пытается навязать команде свой игровой стиль. Он хочет, чтобы всё работало определённым образом. Я могу лишь отдать ему должное за выполненную работу», – сказал Мойес на пресс-конференции.

Напомним, Мойес ранее сам занимал должность главного тренера «Манчестер Юнайтед». Впрочем, шотландец не смог отработать свой единственный сезон до конца.