«Аль-Хиляль» нацелился на звезду «Манчестер Юнайтед»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш попал в сферу интересов «Аль-Хиляля».

Португальский футболист обозначен в качестве одной из потенциальных целей саудовского гранда на летнее трансферное окно, докладывает Record. Отмечается, что «Аль-Хиляль» предпринял попытку переманить в свои ряды 29-летнюю звезду «красных дьяволов» ещё в январе, однако игрок ответил отказом, объясним своё решение желанием продолжать выступления в Европе.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Бруну Фернандеша в 70 млн евро. Действующий контракт полузащитника с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2026 года, но предусматривает возможность пролонгации ещё на один сезон.