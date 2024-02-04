Тен Хаг после крупной победы: «Манчестер Юнайтед» ждёт очень светлое будущее»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий после крупной победы над «Вест Хэмом» со счётом 3:0.

«Это было непросто, ведь «Вест Хэм» является хорошей командой. Для нас это большая победа.

В последние месяцы я не раз говорил, что «Манчестер Юнайтед» ждёт очень светлое будущее. У нас действительно высокий потенциал, мы можем играть плавно и ускоряться по мере необходимости, и мы можем хорошо обороняться.

Сегодняшние голы показали молодых игроков с высоким потенциалом. Они привыкают к стандартам Премьер-лиги. С каждой игрой они растут и совершенствуются, адаптируются к более высокому уровню. Когда футболисты наслаждаются игрой, приходит уверенность. Мы можем наблюдать, как уверенность растёт. Празднование команды мне понравилось. Это показывает, что мы едины», - сказал тен Хаг в интервью для Sky Sports.