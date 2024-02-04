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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​У Мойеса больше всего поражений в АПЛ

04 Февраля 2024 • 20:54 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Вест Хэм

В воскресенье «Вест Хэм» проиграл в гостях у «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:3 в календарном матче чемпионата Англии. Как сообщает Squawka, рулевой «молотобойцев» Дэвид Мойес потерпел 239 поражений в Премьер-лиге. У Мойеса больше поражений, чем у любого другого тренера в истории турнира.

Справедливости ради стоит отметить, что больше матчей, чем Дэвид Мойес, в Премьер-лиге провели только два тренера – Алекс Фергюсон и Арсен Венгер.

Отметим, что Английская премьер-лига была создана в 1992 году.  

Следующий матч чемпионата Англии «Вест Хэм» проведёт 11 февраля – против «Арсенала» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес

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