Тен Хаг: «Мы даём молодым игрокам возможности – это процесс со взлётами и падениями»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу молодых игроков команды.

«У нас высокий потенциал. Если мы продолжим этот процесс, я уверен, что мы достигнем высокого уровня.

Мы строим команду, подписываем молодых игроков и даём им возможности. Это процесс со взлётами и падениями, и мы должны это осознавать. Нам нужны и опытные футболисты, которые помогут молодым игрокам лучше выступать», - сказал тен Хаг в программе Match of the Day.

Напомним, что в воскресенье «Манчестер Юнайтед» разгромил «Вест Хэм» - 3:0. Голы забили Расмус Хёйлунн и Алехандро Гарначо (дубль).