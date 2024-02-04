​Далот: «Хотим отдать дань уважения жертвам Мюнхенской трагедии»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот высказался перед домашним матчем против «Вест Хэма». По словам португальца, команда хочет добиться хорошего результата и отдать дань уважения жертвам Мюнхенской трагедии.

Как известно, 6 февраля 1958 года самолёт с игроками «Манчестер Юнайтед» потерпел крушение при попытке взлёта в Мюнхене. Погибли 23 человека, в том числе футболисты.

«Это особенный день для клуба. Каждый хочет отдать дань уважения жертвам Мюнхенской трагедии. Мы хотим внести вклад, одержав победу. Мы способны играть на очень высоком уровне, и сегодня у нас есть ещё одна возможность показать это. Мы должны постоянно прогрессировать», - сказал Далот Sky Sports.

Следить за матчем «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм» можно будет в текстовой трансляции.