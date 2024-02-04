​Мойес – о поражении от «Манчестер Юнайтед»: «Я не думаю, что счёт справедлив»

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался после гостевого поражения от «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:3.

«Я не думаю, что счёт справедлив. Мы играли хорошо, и я доволен этим. Но я недоволен некоторыми аспектами – мы не реализовали свои моменты.

Момент Эмерсона? Счёт мог стать 1:1, а после этого стал 0:2. Это говорит о том, что это был не наш день. Мы не были в своей лучшей форме, потому что не смогли забить. Надеюсь, в ближайшие недели мы будем забивать больше.

Замена вратаря в перерыве? С Ареола всё в порядке, мы просто решили им не рисковать», - сказал Мойес в программе Match of the Day.