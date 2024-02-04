«МЮ» разорвал оборону «Вест Хэма»

В 23-м туре чемпионата Англии «МЮ» играл против конкурентов из «Вест Хэма» в довольно равной борьбе. В середине первого тайма манкунианцы провели атаку, Каземиро в подкате удачно сыграл, сохранив мяч, а Расмус Хёйлунн с радиуса штрафной метким ударом открыл счет. Томаш Соучек коварно пробил со средней дистанции, голкипер на месте. Алехандро Гарначо в самом начале второго тайма справа пробил с рикошетом в ближний угол - счет удвоен. Диогу Далот и Маркус Рэшфорд нанесли немного неточные удары. Эмерсон Палмиери после углового наносил удар - чуть выше ворот. Кэлвин Филлипс грубо ошибся в центре поля, Скотт Мактоминай сыграл на правый край штрафной, и Гарначо оформил дубль - 3:0.
«МЮ» набрал 38 очков и потеснил соперника с шестого места.
Протокол игры
|(1:0) Хёйлунн Расмус23'
|(2:0) Гарначо Алехандро49'
|(3:0) Гарначо Алехандро84'
Онана Андре•Далот Диогу•Магуайр Гарри•Мартинес Лисандро71' (Варан Рафаэль (71') •Шоу Люк88' (Линделоф Виктор (88') •Майну Кобби64' (Мактоминай Скотт (64') •Каземиро Карлос•Гарначо Алехандро•Фернандеш Бруну•Рэшфорд Маркус•Хёйлунн Расмус88' (Антони (88')
Ареола Альфонс46' (Фабьянски Лукаш (46') •Цоуфал Владимир72' (Филлипс Кэлвин (72') •Зума Курт•Агер Наиф•Эмерсон Палмиери•Альварес Эдсон•Соучек Томаш 37'72' (Корне Максвелл (72') •Джонсон Бен•Уорд-Праус Джеймс•Кудус Мохаммед•Боуэн Джаррод
04 февраля. Стадион "Олд Траффорд".
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