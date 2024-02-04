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«МЮ» разорвал оборону «Вест Хэма»

04 Февраля 2024 • 18:56 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Вест Хэм
окончен

В 23-м туре чемпионата Англии «МЮ» играл против конкурентов из «Вест Хэма» в довольно равной борьбе. В середине первого тайма манкунианцы провели атаку, Каземиро в подкате удачно сыграл, сохранив мяч, а Расмус Хёйлунн с радиуса штрафной метким ударом открыл счет. Томаш Соучек коварно пробил со средней дистанции, голкипер на месте. Алехандро Гарначо в самом начале второго тайма справа пробил с рикошетом в ближний угол - счет удвоен. Диогу Далот и Маркус Рэшфорд нанесли немного неточные удары. Эмерсон Палмиери после углового наносил удар - чуть выше ворот. Кэлвин Филлипс грубо ошибся в центре поля, Скотт Мактоминай сыграл на правый край штрафной, и Гарначо оформил дубль - 3:0.

«МЮ» набрал 38 очков и потеснил соперника с шестого места.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед3:0Вест Хэм
(1:0) Хёйлунн Расмус23'  
(2:0) Гарначо Алехандро49'  
(3:0) Гарначо Алехандро84'  
Онана АндреДалот ДиогуМагуайр ГарриМартинес Лисандро 71' (Варан Рафаэль ( 71') Шоу Люк 88' (Линделоф Виктор ( 88') Майну Кобби 64' (Мактоминай Скотт ( 64') Каземиро КарлосГарначо АлехандроФернандеш БрунуРэшфорд МаркусХёйлунн Расмус 88' (Антони ( 88')
Запасные: Диалло АмадАмрабат СофьянБайиндыр АлтайФорсон ОмариЭриксен Кристиан
Ареола Альфонс 46' (Фабьянски Лукаш ( 46') Цоуфал Владимир 72' (Филлипс Кэлвин ( 72') Зума КуртАгер НаифЭмерсон ПалмиериАльварес ЭдсонСоучек Томаш  37' 72' (Корне Максвелл ( 72') Джонсон БенУорд-Праус ДжеймсКудус МохаммедБоуэн Джаррод
Запасные: Огбонна АнджелоИнгс ДэнниМавропанос КонстантиносДивин МубамаСкарлз ОливерКрессуэлл Аарон
04 февраля. Стадион "Олд Траффорд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм

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