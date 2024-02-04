«МЮ» разорвал оборону «Вест Хэма»

В 23-м туре чемпионата Англии «МЮ» играл против конкурентов из «Вест Хэма» в довольно равной борьбе. В середине первого тайма манкунианцы провели атаку, Каземиро в подкате удачно сыграл, сохранив мяч, а Расмус Хёйлунн с радиуса штрафной метким ударом открыл счет. Томаш Соучек коварно пробил со средней дистанции, голкипер на месте. Алехандро Гарначо в самом начале второго тайма справа пробил с рикошетом в ближний угол - счет удвоен. Диогу Далот и Маркус Рэшфорд нанесли немного неточные удары. Эмерсон Палмиери после углового наносил удар - чуть выше ворот. Кэлвин Филлипс грубо ошибся в центре поля, Скотт Мактоминай сыграл на правый край штрафной, и Гарначо оформил дубль - 3:0.

«МЮ» набрал 38 очков и потеснил соперника с шестого места.