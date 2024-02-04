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«Манчестер Юнайтед» одержал сухую победу впервые за 11 матчей АПЛ

04 Февраля 2024 • 19:15 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Вест Хэм

Сегодня, 4 февраля, «Манчестер Юнайтед» разгромил на своём поле «Вест Хэм».

Встреча 23-го тура Английской премьер-лиги завершилась со счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Расмус Хёйлунн и Алехандро Гарначо (дубль).

Эта победа стала первой сухой для «Манчестер Юнайтед» за последние 11 матчей в рамках чемпионата Англии. Напомним, до встречи с «Вест Хэмом» манкунианцы обыгрывали всухую «Эвертон» (3:0) в 13-м туре.

На данный момент «красные дьяволы» идут на шестой строчке в АПЛ, набрав 38 очков в 23 матчах.

11 февраля «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с «Астон Виллой». Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм

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