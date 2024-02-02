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​Тен Хаг раскритиковал финансовые правила, не сумев подписать нападающего

02 Февраля 2024 • 21:27 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вест Хэм
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04.02 17:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг недоволен финансовыми правилами, которые помешали клубу подписать нападающего.

«Ни для кого не секрет, что я хотел нападающего. Из-за травмы Марсьяля у нас почти нет запасного варианта. Но это было невозможно, потому что мы должны соответствовать финансовому фэйр-плей.

У финансового фэйр-плей есть некоторые недостатки. Чтобы освободить место, нужно продавать игроков, хороших игроков. Я не думаю, что таким образом можно построить команду», - слова тен Хага приводит портал Goal.

Напомним, что в четверг «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Вулверхэмптон» со счётом 4:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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Сегодня, 02 Февраля
21:27
​Тен Хаг раскритиковал финансовые правила, не сумев подписать нападающего
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