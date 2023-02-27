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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Когда вы думаете, что всё под контролем, реальность может ударить вас по лицу»

27 Февраля 2023 • 17:34 Комментировать
Борнмут
1:4
Манчестер Сити
окончен

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о важности опыта в чемпионской гонке Премьер-лиги.

«Я хотел бы сказать, что опыт может решить многое, однако я не знаю ответа. Правда в том, что каждый сезон отличается от предыдущего. Из моего небольшого опыта я знаю, что когда вы думаете, что всё под контролем, и точно знаете, что произойдёт, реальность может ударить вас по лицу», — цитирует испанского специалиста официальный сайт клуба. Гвардиола также рассказал, что приводит своим подопечным пример финала Лиги чемпионов в 2005 году, в котором «Милан» упустил преимущество в матче с «Ливерпулем», имея большое количество опытных игроков в составе.

Напомним, что в турнирной таблице Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» находится на второй строчке, уступая «Арсеналу» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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