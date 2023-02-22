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Хави: «Гвардиола — это лучший тренер»

22 Февраля 2023 • 17:49 Комментировать (1)
Борнмут
...
Манчестер Сити
25.02 20:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Гвардиола — это лучший тренер. Я выступал под его руководством, между ним и другими тренерами огромная разница. Он является гением», — заявил Хави Times Sport.

Напомним, Хави — воспитанник «Барселоны», он играл за каталонский клуб до 2015 года, а Гвардиола возглавлял «сине-гранатовых» с 2008 по 2012 год.   

На данный момент «Манчестер «Сити» вместе с Гвардиолой занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 52 очка за 24 матча. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет два балла, но у лондонской команды есть игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хави Эрнандес
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Комментарии (1)
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NOBODY
22 Февраля 2023 в 18:10
как говорится - физрук физрука....видит издалека )))))))
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