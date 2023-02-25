​Гвардиола объяснил, почему Фоден стал играть меньше

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему Фил Фоден стал получать меньше игрового времени.

«Фоден прилагал невероятные усилия, играл через боль, и наступил момент, когда он сказал: «Пеп, я больше не могу». Поэтому ему пришлось отдохнуть. Мы дали ему неделю-две, а после этого Рияд Марез выдавал свой лучший отрезок в сезоне, плюс Джек Грилиш сделал шаг вперёд.

Если вы говорите, что я не доверяю Филу, то забудьте об этом. Фил – наш бриллиант. Если игрок в одном сезоне играет меньше, это нормальный процесс. Вопрос, в том, как ты с этим справишься. Фил тренируется как зверь», - слова Гвардиолы приводит портал Goal.