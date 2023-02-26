Тренер «Борнмута»: «Манчестер Сити» не прощает ошибок»

В матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Борнмут» безропотно уступил «Манчестер Сити», пропустив четыре мяча - лишь после этого подопечные Хосепа Гвардиолы позволили сопернику забить мяч престижа. События матча прокомментировал Гари О'Нил - наставник «Борнмута».

- Были продолжительные моменты, когда мне нравилась игра команды, мы хотели быть агрессивными и это получалось. Но соперник - настолько грозная команда, что они наказывают за любую ошибку. Если вы сражаетесь за результат, то не можете ошибаться столько, сколько ошибались в этой игре мы, - цитирует слова О'Нила BBC Sport.