​Холанн и Фоден – в основе «Манчестер Сити» на матч с «Борнмутом»

В субботу вечером «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Борнмута». Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Эдерсон, Диаш, Аке, Аканджи, Льюис, Родри, Гюндоган, Грилиш, Фоден, Альварес, Холанн.

Матч между «Борнмутом» и «Манчестер Сити» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Арсенала» команда Микеля Артеты отстаёт на два очка, проведя на игру больше.