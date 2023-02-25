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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн – самый результативный игрок «Манчестер Сити» в чемпионате за последние полвека

25 Февраля 2023 • 21:25 Комментировать
Борнмут
1:4
Манчестер Сити
окончен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн вновь поразил ворота соперников в матче Английской премьер-лиги.

Норвежец отличился на 29-й минуте встречи против «Борнмута» – теперь на его счету 27 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата. По данным Opta, ни один игрок «Манчестер Сити» не добивался такого показателя в высшем английском дивизионе с далёкого сезона 1971/72, когда Фрэнсис Ли отметился 33 мячами.

Эрлинг Холанн лидирует в списке бомбардиров Премьер-лиги, опережая Гарри Кейна из «Тоттенхэма» на десять точных ударов.

Следить за текстовой трансляцией матча можно на сайте Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фрэнсис Ли Эрлинг Холанн
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