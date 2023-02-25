Холанн – самый результативный игрок «Манчестер Сити» в чемпионате за последние полвека

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн вновь поразил ворота соперников в матче Английской премьер-лиги.

Норвежец отличился на 29-й минуте встречи против «Борнмута» – теперь на его счету 27 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата. По данным Opta, ни один игрок «Манчестер Сити» не добивался такого показателя в высшем английском дивизионе с далёкого сезона 1971/72, когда Фрэнсис Ли отметился 33 мячами.

Эрлинг Холанн лидирует в списке бомбардиров Премьер-лиги, опережая Гарри Кейна из «Тоттенхэма» на десять точных ударов.

Следить за текстовой трансляцией матча можно на сайте Liveresult.ru.