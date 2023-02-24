​Гвардиола призывает не винить Холанна

В последнем матче против «РБ Лейпцига» Эрлинг Холанн нанёс только один удар, а его первое касание в чужой штрафной площади случилось лишь на 68-й минуте. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Это наша вина, а не Эрлинга. Эрлинг впечатляет весь сезон. Мне не нужны цифры или показатели. Когда заканчивается игра, я уже через секунду знаю, кто был вовлечён в неё, а кто нет.

В последней игре он действительно сделал мало касаний, но против «Ноттингема» было иначе. У него были моменты.

Нападающий – самый сложная позиция в мире, потому что ты играешь против двух игроков. А в случае с Эрлингом противников ещё больше. Нам нужно больше находить Эрлинга передачами», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.