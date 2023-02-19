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Агент: «Холанн стоит миллиард евро, я уверена в этом»

19 Февраля 2023 • 16:09 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Сити
25.02 20:30

Рафаэла Пимента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, высказалась на тему того, сколько сейчас стоит норвежский футболист.

«Холанн сейчас стоит 1 миллиард евро. Я серьёзно, я уверена в этом», — сказала Пимента.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард провёл в составе «горожан» 31 матч, забив 32 гола и отдав четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Норвегии в 170 миллионов евро.

Отметим, что самым дорогим футболистом планеты на сегодняшний день является французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, рыночная стоимость которого оценивается в 180 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн Рафаэла Пимента
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