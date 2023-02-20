Гвардиола: «Фоден не должен расстраиваться из-за непопадания в стартовый состав»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о конкуренции в своей команде.

В последнее время Фил Фоден не имеет постоянного места в стартовом составе, и испанский специалист призвал 22-летнего игрока сосредоточиться на развитии: «Фил должен конкурировать с Марезом, который сейчас показывает отличную игру, и с другими футболистами. Это нормальная ситуация, игроки соревнуются за место в основе. Могу лишь посоветовать не падать духом – вместо этого нужно сконцентрироваться на работе и выступать как можно лучше», – цитирует BeanymanSports Гвардиолу.

Фил Фоден отметился девятью голами и четырьмя ассистами в 30 поединках текущего сезона.