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Гвардиола: «Фоден не должен расстраиваться из-за непопадания в стартовый состав»

20 Февраля 2023 • 02:33 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Сити
25.02 20:30

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о конкуренции в своей команде.

В последнее время Фил Фоден не имеет постоянного места в стартовом составе, и испанский специалист призвал 22-летнего игрока сосредоточиться на развитии: «Фил должен конкурировать с Марезом, который сейчас показывает отличную игру, и с другими футболистами. Это нормальная ситуация, игроки соревнуются за место в основе. Могу лишь посоветовать не падать духом – вместо этого нужно сконцентрироваться на работе и выступать как можно лучше», – цитирует BeanymanSports Гвардиолу.

Фил Фоден отметился девятью голами и четырьмя ассистами в 30 поединках текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Рияд Марез Фил Фоден
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