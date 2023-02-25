Гвардиола: «В «Манчестер Сити» нет проблем с усталостью»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о кондициях игроков своей команды.

«Горожане» провели три встречи в период с 15 по 22 февраля, одержав в них всего одну победу, однако испанский специалист считает, что проблема не в усталости: «Я не заметил ничего такого. Я не видел усталости ни в матче с «РБ Лейпцигом», ни в поединках против «Ноттингем Форест» и «Арсенала». Нам нередко доводилось играть каждые три дня в прошлом», – заявил Гвардиола, слова которого приводят английские СМИ.

В субботу «Манчестер Сити» сыграет в гостях против «Борнмута» в поединке Английской премьер-лиги.