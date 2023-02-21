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Ферран Торрес: «Я восхищался Гвардиолой»

21 Февраля 2023 • 20:01 Комментировать
Борнмут
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Манчестер Сити
25.02 20:30

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле. Напомним, 22-летний игрок перебрался в каталонский клуб из стана «горожан» в январе 2022 года.

«Гвардиола — один их тех тренеров, который знает очень многое о футболе. Он может рассказать то, что скоро произойдет. Я восхищался этим», — цитирует Торреса Mundo Deportivo.

Футболист признался, что ему было тяжело принять решение об уходе из «Манчестер Сити», но в какой-то степени сыграла роль травма.

В текущем сезоне нападающий провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Ферран Торрес
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БОРНМУТ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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