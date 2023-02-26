Рико Льюис: «Лучшее противоядие от поражения - это победа»

В матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Борнмут» безропотно уступил «Манчестер Сити», пропустив четыре мяча - лишь после этого подопечные Хосепа Гвардиолы позволили сопернику забить мяч престижа. Итоги игры прокомментировал многообещающий новичок основного состава «Манчестер Сити» Рико Льюис, который философски смотрит на последние результаты своей команды.

- Лучшее противоядие после поражения - это победа. Жаль, что не сыграли насухо, но это сигнал для нас. Ранний гол задал тон всей игре. Мы могли забить и больше. Мне нравится играть на этой позиции, - цитирует слова игрока BBC Sport.