Гвардиола: «Холанн оказывает невероятное влияние на нашу игру»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями после победы в матче Премьер-лиги против «Борнмута» (4:1).

Испанский специалист отметил вклад Эрлинга Холанна, отметившегося забитым мячом, и Фила Фодена, записавшего себе в актив гол и результативную передачу: «Эрлинг оказывает огромное влияние на игру. Он очень важен для нас, и сегодня мы смогли регулярно снабжать его мячом, что сделало его невероятно опасным. Фил тоже очень важен – у него выдающаяся трудовая этика, он забивает и ассистирует. Он нужен нам, и постепенно он вернёт прежнюю форму», – цитирует BBC Гвардиолу.

«Горожане» отстают от лидирующего в чемпионате «Арсенала» на два очка при одном матче в запасе у лондонцев.