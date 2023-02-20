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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эдерсон: «Холанн – отличный бомбардир, который всегда нацелен на ворота»

20 Февраля 2023 • 16:22 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Сити
25.02 20:30

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес оценил бомбардирские навыки нападающего Эрлинга Холанна, который забил 26 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии и лидирует в гонке за «Золотую бутсу» турнира.

«Когда Холанн перешёл в команду, все ждали, что он будет много забивать. В итоге так и случилось. Эрлинг – отличный бомбардир, который всегда нацелен на ворота. Он тот нападающий, который нам был нужен. Особенно по сравнению с Габриэлем Жезусом. У Габи были другие качества, он больше любил действовать из глубины», – цитирует Эдерсона официальный сайт УЕФА.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Холанн забил 5 голов на групповом этапе. Выше него в таблице лучших бомбардиров находятся только Килиан Мбаппе и Мохамед Салах, которые забили по 7 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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