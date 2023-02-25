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«Манчестер Сити» во главе с Холанном продолжают погоню разгромом в Борнмуте

25 Февраля 2023 • 22:23 Комментировать
Борнмут
1:4
Манчестер Сити
окончен

«Борнмут» и «Манчестер Сити» перед стартом поединка находились на разных полюсах турнирной таблицы. Подопечные Пепа Гвардиолы продолжают погоню за «Арсеналом». Команда Гари О'Нила ведёт борьбу за выживание ещё с семью клубами. Учитывая, что в последних пяти турах хозяева одержали только одну победу, а «горожане» лишь раз уступили, то выбор букмекеров был очевиден.

Протокол игры  
Борнмут1:4Манчестер Сити
  15'Альварес Хулиан (0:1)
  29'Холанн Эрлинг (0:2)
  45'Фоден Фил (0:3)
  51'Мефам Крис (0:4)
(1:4) Хефферсон Лерма83'  
Нето МурараСтивенс ДжекМефам Крис  58'Сенеси МаркосСмит Адам 59' (Ротуэлл Джо ( 59') Земура ДжорданУттара Данго  48'Хефферсон ЛермаБиллинг Филип 59' (Фредерикс Райан ( 59') Траоре Хамед 76' (Энтони Джейдон ( 76') Соланке Доминик
Запасные: Семеньо АнтуанТраверс МаркСтэйси ДжекМур КифферКристи РайанРэндолф Даррен
Эдерсон МораесЛьюис РикоАканджи Мануэль  63'Диаш РубенАке Натан 80' (Уокер Кайл ( 80') Гюндоган Илкай 55' (Гомес Серхио ( 55') Родри Эрнандес 55' (Филлипс Кэлвин ( 55'  60') Фоден ФилАльварес ХулианГрилиш Джек 72' (Марез Рияд ( 72') Холанн Эрлинг 72' (Перроне Максимо ( 72')
Запасные: Лапорт ЭмерикСилва БернардуОртега ШтефанДе Брёйне КевинКарсон Скотт
25 февраля. Стадион "Виталити" (Борнмут).

Первый удар и полумомент создали игроки «Борнмута». Сначала Доминик Соланке далеко опустил игровой снаряд от себя, а следомХефферсон пробил выше цели. Смириться с этим не смог Холанн, который разогнал атаку «Манчестер Сити». Альварес имел неплохую возможность забить первый мяч в матче, но оказался закрыт защитниками.

К первой четверти часа «горожане» полностью прибрали инициативу в свои руки. Что и вылилось в забитый мяч. Фоден оказался с игровым снарядом возле чужой штрафной площади, удар нанести не сумел, но в дело вмешался случай. Мяч отскочил к Холанну, удар которого пришёлся в перекладину. И вновь фортуна оказалась на стороне «горожан»! Альварес практически зашёл с мячом в ворота. После забитого мяча «Манчестер Сити» не успокоился. Холанн был готов забить сам, но после его удара, игровой снаряд рикошетом ушёл на угловой.

Холанн забил свой гол через пятнадцать минут. Снова удача была на стороне «горожан». Гюндоган протащил мяч по флангу, исполнил подачу на Фодена, который и должен был стать автором гола, но игровой снаряд срезался у него с ноги и достался Холанну, который вогнал мяч в сетку ворот соперника!

«Борнмут» так и не смог прийти в себя до перерыва. Эдерсон заметно скучал. А редкие появления мяча в его штрафной площади встречали защитники. На перерыв команды ушли с крупной разницей в счёте. Фоден перехватил игровой снаряд, выскочил на рандеву с Нето и поразил ворота соперника.

Продолжилось избиение «Борнмута» и во второй половине матча. Альварес вполне мог стать автором дубля в этом матче, но мяч, залетевший в сетку после его удара, в итоге был записан автоголом на Криса Мефама. Хулиан подобрал игровой снаряд и пробил, дальше рикошет от оказавшегося в неудачном месте Мефама и четвертый гол «Манчестер Сити».

Даже при ужасных 0:4 единственным шансом команды О’Нила на хоть какую-то остроту у ворот Эдерсона были быстрые контратаки. По истечении часа «Борнмут» все же имел шанс, Лерма пробил с линии штрафной, мяч застрял около вратарской «Сити», и Соланке трижды пытался поразить ворота, но ни разу так и не удалось.

Матч потихоньку шел к логическому завершению, однако последнее слово все-таки сказал Лерма. За семь минут до конца Земура и вышедший на замену Энтони совместными усилиями с левого фланга довели мяч до Лермы, а Джефферсон попал под перекладину.

«Ман Сити» изо всех сил тянется к «Арсеналу», и чемпионская гонка в Англии становится только интересней с каждым туром.

Константин Лицин

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