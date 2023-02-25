​Зинченко вывел «Арсенал» на матч АПЛ с капитанской повязкой

В субботу «Арсенал» проводит гостевой матч Английской премьер-лиги против «Лестера». Капитаном лондонской команды в этой игре является украинский защитник Александр Зинченко. Это разовая акция – «канониры» решили поддержать игрока из-за ситуации в его стране.

Напомним, что Александр Зинченко перебрался в «Арсенал» из «Манчестер Сити» летом прошлого года. В 20 предыдущих матчах за «канониров» защитник забил один гол и отдал один результативный пас на партнёра.

В своё время Александр Зинченко играл в России за «Уфу».

Следить за матчем чемпионата Англии между «Лестером» и «Арсеналом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.