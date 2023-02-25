«Арсенал» минимально победил «Лестер» и увеличил отрыв от «Манчестер Сити» до пяти очков

«Арсенал» и «Лестер» сыграли в рамках 25-го тура АПЛ.

Наконец-то «Арсенал» получил недельный цикл подготовки к матчу. После болезненного поражения от «Манчестер Сити» и невероятного камбэка в Бирмингеме нужно было чуть-чуть отдышаться. Выезд к «Лестеру» тоже не сулил простого матча, но теперь хоть у «Арсенала» было больше уверенности. «Сити» отставал на два очка, ещё и матч в запасе имели «канонинры», коим фактически можно посчитать игру против «Лестера».

Стартовые составы удивили лишь двумя деталями. У «лис» не успел поправиться Джеймс Мэддисон, ставший серьёзной потерей. «Арсенал» же наконец в полной мере презентовал своего новичка Леонардо Троссара, вышедшего в основе. Бельгиец, кстати, отметился голом ещё в первом тайме, но на табло эта ситуация не отразилась.

От угла поля пошла подачу во вратарскую площадь, там Дэнни Уорд сыграл кулаком, однако недалеко выбил мяч. Джака подобрал мяч и скинул Троссару, а бельгиец прекрасно закрутил с линии штрафной площади в дальний верхний угол. Всё бы хорошо, но видеоассистенты заметили нелегитимный контакт Бена Уайта с голкипером «лис» и гол отменили.

А за первый тайм более ничего не случилось. Даже ударов в створ ворот в первом тайме не случилось, но «Арсенал» серьёзно лидировал по попыткам/подходам, владел инициативой. И эти потуги материализовались во второй половине встречи. Всё тот же Троссар с фланга сделал точную передачу под рывок Мартинелли, мяч пролетел между ног Суттару. Бразилец ворвался в штрафную площадь и пальнул низом в самый угол – 0:1.

На исходе часа игрового времени Зинченко заходил на второй гол в футболке «Арсенала». С левой ноги украинец нанёс обводящий удар в дальний угол, но Уорд момент удара видел, ситуацию контролировал и в прыжке выручил свою команду. Вроде бы «Арсенал» ситуацию контролировал и катил матч к минимальной победе, но «Лестер» тоже не забывал покусывать соперника. Всё-таки перед своими болельщиками играли «лисы».

Ндиди отдал передачу на Дьюсбери-Холла, а тот вдруг решился пробить метров с двадцати пяти. Мяч был пущен очень сильно и чуть было не юркнул в угол ворот, при этом Ремсдйел сопровождал момент прыжком, но вряд ли выручил бы. Кстати, этот удар стал первым для «лис» во всём отчётном матче. При такой активности, конечно, помешать «Арсеналу» было очень сложно. «Канониры» увезли минимальную победу из Лестера и увеличили отрыв от «Манчестер Сити». При равном количестве матчей первое и второе место в АПЛ разделяет пять очков.